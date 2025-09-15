Ставка ЦБ РФ, вероятно, составит 15-16% к концу 2025г - "Велес Капитал"

Ключевая ставка Банка России, вероятно, составит 15-16% годовых к концу текущего года, при этом потенциал ее снижения в следующем году ограничен или даже сведен к минимуму, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Пресс-релиз и комментарии ЦБ РФ по итогам заседания 12 сентября 2025 года, на взгляд эксперта, в целом отражали некоторое усиление осторожности в позиции регулятора.

Все основные предпосылки для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сохраняются, однако в этих условиях важно избежать укрепления факторов проинфляционного риска, указывает он.

Отдельно Кравченко отмечает, что регулятор осторожно расширил комментарий в отношении бюджетной политики. Ее нормализация в 2025 году, по оценке ЦБ, по-прежнему должна иметь дезинфляционный эффект, однако реализовать его пока не позволяет накопленный бюджетный дефицит.

"Мы ожидаем ключевую ставку на уровне 15-16% годовых к концу текущего года. Однако основной интерес теперь вызывает динамика ставки в следующем году. Не исключаем, что текущий бюджет действительно не помешает еще одному-двум осторожным снижениям ставки до конца 2025 года, однако новые бюджетные проектировки могут ограничить или свести к минимуму потенциал снижения ставки в 2026 году и более отдаленном периоде, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - В связи с этим видим риск, что достижение таргета по инфляции может на всем пути сопровождаться двузначной ключевой ставкой".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.