"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 7900 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Решение акционеров эмитента по дивидендам (в размере 273 руб. на акцию с доходностью около 3,8%) - хорошая новость. Конъюнктура сейчас складывается хорошо для "ФосАгро": цены на фосфорные удобрения по-прежнему достаточно высокие (впрочем, перестали расти, стабилизировались и начали чуть снижаться), объемы реализации (и производства) тоже поднялись. Рублевая девальвация также благоприятна для экспортеров.", - отмечает эксперт.

"Важный фактор - динамика курса, поскольку прибыль компании очень к нему чувствительная. Ослабление рубля позитивно влияет на будущую прибыль, поэтому взгляд на III и IV квартал сдержанно оптимистичный, - говорится в обзоре инвесткомпании. - На фоне отмены экспортной пошлины, роста производства сложных удобрений и хороших цен результаты эмитента во II полугодии 2025 года могут быть сильными. Впрочем, мы считаем, что это во многом уже учтено в цене и сохраняем наш "нейтральный" взгляд и целевую цену на уровне 7900 руб."

