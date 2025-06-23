Российский нефтегазовый сектор выглядит весьма недооцененным - Freedom Finance Global

Российский нефтегазовый сектор выглядит весьма недооцененным, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

В понедельник на фоне небольшого снижения российского фондового рынка растут акции почти всех крупнейших нефтяных компаний и "Газпрома".

По мнению аналитика, поводом для роста бумаг стала эскалация ирано-израильского конфликта, когда к нему подключились США. Несмотря на то, что бурного подъема мировых цен на нефть не произошло, Brent превысила отметку в $75 за баррель впервые с середины февраля текущего года.

Эксперт инвесткомпании считает, если стоимость не упадет сильно ниже этого уровня, второй квартал 2025 года для российских нефтяников окажется лучше предыдущего.

"Так как отечественные компании не несут рисков, связанных с возможным перекрытием Ормузского пролива, российская нефть в Китай и другие страны перевозится по другим маршрутам, включая Северный морской путь, - отмечает Мильчакова. - Рост цен на нефть может продолжиться, если пролив будет перекрыт, но от этого российские экспортёры могут только выиграть. Так, это сократит поставки в Европу СПГ из Катара, от чего выиграет "Газпром", что может положительно отразиться на его котировках".

Из-за слабых финансовых результатов за первый квартала 2025 года российский нефтегазовый сектор выглядит весьма недооцененным, полагает стратег инвесткомании и ожидает, что во втором полугодии продолжится снижение ключевой ставки ЦБ РФ, которое положительно повлияет на снижение банковских процентов и на результаты бизнеса, а также - на будущие дивиденды нефтяных компаний.

"Возможно, что положительное влияние на нефтегазовый сектор во втором полугодии окажет еще и ожидаемое ослабление рубля, - прогнозирует Мильчакова. - По нашему прогнозу, к осени доллар переместится в коридор 85-95 руб. Ожидаем, что в течение года акции "Роснефти" могут вырасти до 670 руб., эта бумага - один из наших главных фаворитов нефтяной отрасли. Акции "Газпром нефти" через год могут повыситься до 650 руб., "Газпрома" - до 180 руб.".

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