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03 июня 2025 года 13:52
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку перспектив акций ТМК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативный" взгляд на перспективы акций "Трубной металлургической компании" (ТМК), сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко и Дмитрия Казакова. ТМК объявила 2 июня, что для оптимизации корпоративного управления переходит на единую акцию, что позволит компании перейти на одноуровневую акционерную структуру. Миноритариям восьми дочерних обществ предложат обменять свои акции на акции ТМК. На взгляд экспертов, есть два варианта развития событий. "Миноритарии есть лишь у четырех из восьми обществ-участников реорганизации, - отмечают Чуйко и Казаков. - Если исходить из прибыли за последние три года и применить мультипликатор P/E группы ТМК к этим "дочкам", то их доли вместе могут стоить 1,5-3 млрд руб. Это максимальная сумма выкупа для ТМК, приходящаяся на миноритариев". Если все миноритарии ПАО "ТМК" (10,9%) и дочерних обществ участвуют в выкупе, ТМК выплачивает порядка 5 млрд руб. миноритариям ТМК и, по оценкам аналитиков БКС, около 1,5-3 млрд руб. миноритариям "дочек". "Тогда справедливая стоимость акций вырастет на 5%, и этом случае мы можем пересмотреть целевую цену на 12 месяцев до 115 руб./ за акцию", - отмечают эксперты. Если же все миноритарии ТМК соглашаются с реорганизацией, миноритарии "дочек" в полном объеме меняют свои акции на бумаги ТМК. Тогда акции компании будут размыты на 4,8%. В этом сценарии стратеги БКС могут пересмотреть целевую цену на 12 месяцев до 105 руб. "Сохраняем "негативный" взгляд на бумаги компании, - пишут Чуйко и Казаков. - Мы подтверждаем целевую цену акций ТМК на 12 месяцев в размере 110 руб. и рекомендуем участвовать в обратном выкупе по цене 118 руб. за бумагу. Целевая цена даже при наилучшем исходе - в сценарии полного выкупа - к концу года составит порядка 110 руб., когда завершится реорганизация. В альтернативном смешанном сценарии целевая цена будет еще ниже. Крупный объем выкупа акций миноритариев ТМК может также привести к понижению уровня листинга и ухудшению ликвидности акций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТМК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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