"Мои Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Астры до 500-550 руб

"Мои Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций "Группы Астра" до 500-550 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2025 года по МСФО.

"Динамика отгрузок вышла заметно ниже наших ожиданий. Рост выручки обеспечен ранее осуществленными отгрузками и существенным ростом выручки от сопровождения продуктов. Краткосрочно по-прежнему не видим катализаторов для роста цены акций, так как основная выручка приходится на четвертый квартал в силу сезонности бизнеса", - указывают эксперты.

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