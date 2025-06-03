.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Мои Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Астры до 500-550 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 июня 2025 года 09:55
"Мои Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Астры до 500-550 руб
"Мои Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций "Группы Астра" до 500-550 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2025 года по МСФО. "Динамика отгрузок вышла заметно ниже наших ожиданий. Рост выручки обеспечен ранее осуществленными отгрузками и существенным ростом выручки от сопровождения продуктов. Краткосрочно по-прежнему не видим катализаторов для роста цены акций, так как основная выручка приходится на четвертый квартал в силу сезонности бизнеса", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АСТРА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
03 июня 2025 года 14:19
"БКС Мир инвестиций" повысил целевую цену акций Visa Inc. с $272 до $395 за бумагу и ухудшил прогноз до "негативного", сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Рентабельность EBITDA компании достигает 70%. Такая высокая маржинальность дает Visa стабильный высокий денежный поток.... читать дальше
.03 июня 2025 года 13:52
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативный" взгляд на перспективы акций "Трубной металлургической компании" (ТМК), сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко и Дмитрия Казакова. ТМК объявила 2 июня, что для оптимизации корпоративного управления переходит на единую акцию, что... читать дальше
.03 июня 2025 года 13:27
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 159 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: 117,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.03 июня 2025 года 13:06
Прибыль "Московской биржи" может сократиться на 25-30% по итогам 2025 года, говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка Евгения Кипниса и Филиппа Николаева. "Мосбиржа" опубликовала данные по объемам торгов за май 2025 года: совокупный оборот торгов на всех площадках снизился на 9% г/г и на 21%... читать дальше
.03 июня 2025 года 12:44
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Freeport-McMoRan Inc. с с целевой ценой $46 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 19,5% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. "Freeport-McMoRan остается ведущим поставщиком меди на... читать дальше
.03 июня 2025 года 12:22
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Warner Bros. Discovery с $11,4 до $10 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в обзоре аналитика Сакена Исмаилова. Эмитент представил смешанные результаты за 1К25, констатирует эксперт. Выручка компании не смогла... читать дальше
.03 июня 2025 года 12:01
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Группы Астра", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. "Низкие темпы увеличения отгрузок в 1К25 отражают слабый рост спроса на инфраструктурное программное обеспечение в условиях высоких процентных... читать дальше
.03 июня 2025 года 11:41
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Шорт в акциях "Магнитогорского металлургического комбината", открытую 30 апреля 2025 года, с ожидаемой доходностью до 10% на горизонте двух месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. С момента открытия месяц назад идея уже принесла... читать дальше
.03 июня 2025 года 11:17
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку инвестиционного кейса "Группы Астра", говорится в материале главного аналитика отдела публичного анализа акций Дмитрия Трошина. "Мы ожидаем улучшения динамики отгрузок во 2П25 по мере начала смягчения денежно-кредитной политики, которое предполагаем в... читать дальше
.03 июня 2025 года 11:01
Акции "ФосАгро" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. ГОСА "ФосАгро" утвердило итоговый дивиденд за 2024 год в размере 87 руб. на акцию. С учетом промежуточных выплат всего за этот период акционеры получат 639 руб. на одну... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.