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20 мая 2025 года 09:59
Рынок акций РФ может перейти во вторник к консолидации - ПСБ
Рынок акций РФ может перейти во вторник к консолидации, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем во вторник утром стабилизации рынка у достигнутых уровней. В отсутствии новых стимулов для направленного движения, инвесторы будут переоценивать свои позиции с учетом итогов вчерашнего разговора лидеров России и США, что может оказать некоторое давление на российские акции, - пишет эксперт в комментарии. - При этом ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции выше $65 за баррель, напротив, может способствовать покупкам в российских акциях". В сложившейся ситуации Зварич ожидает, что индекс Мосбиржи проведет сегодняшнюю сессии в диапазоне 2820 - 2900 пунктов. При этом основной фокус инвесторов будет сосредоточен на геополитических новостях, которые могут оказать существенное влияние на динамику рынка как с точки зрения роста волатильности, так и формирования направленного движения. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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