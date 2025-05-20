Рынок акций РФ может перейти во вторник к консолидации - ПСБ

Рынок акций РФ может перейти во вторник к консолидации, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем во вторник утром стабилизации рынка у достигнутых уровней. В отсутствии новых стимулов для направленного движения, инвесторы будут переоценивать свои позиции с учетом итогов вчерашнего разговора лидеров России и США, что может оказать некоторое давление на российские акции, - пишет эксперт в комментарии. - При этом ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции выше $65 за баррель, напротив, может способствовать покупкам в российских акциях".

В сложившейся ситуации Зварич ожидает, что индекс Мосбиржи проведет сегодняшнюю сессии в диапазоне 2820 - 2900 пунктов. При этом основной фокус инвесторов будет сосредоточен на геополитических новостях, которые могут оказать существенное влияние на динамику рынка как с точки зрения роста волатильности, так и формирования направленного движения.

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