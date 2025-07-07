Справедливая доходность нового выпуска бондов Аэрофьюэлз составляет около 22-22,2% - инвестбанк "Синара"

Справедливая доходность нового выпуска двухлетних облигаций "Аэрофьюэлз" серии 002Р-05 составляет около 22-22,2%, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова.

В среду, 9 июля, "Аэрофьюэлз" планирует собрать заявки на облигации серии 002Р-05 объемом не менее 1 млрд руб. и сроком обращения два года. Купонный период - квартал. Ориентир по ставке купона - не выше 22%, что соответствует доходности к погашению в 23,88%, отмечается в обзоре инвестбанка.

"При дюрации 1,58 года ориентир по купону соответствует спреду к ОФЗ в 900 б. п. На вторичном рынке близкая по дюрации серия "Аэрофьюэлз" (002Р-04) торгуется со спредом 750 б. п. (YTM 22,47%), т. е. в диапазоне инструментов заемщиков с рейтингом "А-" (550-900 б. п.). Мы считаем справедливой доходность нового выпуска в 22,0-22,2%, что дает купон порядка 20,5%, а уровни выше предполагают дополнительную премию к рынку", - пишут эксперты.

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