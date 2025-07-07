Акции МДМГ обладают потенциалом роста - Совкомбанк

Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") обладают потенциалом роста, говорится в аналитическом материале Совкомбанка.

"В сравнении с другими немедицинскими публичными компаниями потребительского сектора видим потенциал для роста цены акций МДМГ, - пишут эксперты. - Считаем, что благоприятные для развития компании рыночные условия положительно отразятся на переоценке стоимости акций МДМГ".

Аналитики отмечают следующие факторы инвестиционной привлекательности акций компании:

- Мультиформатная бизнес-модель и всесторонняя диверсификация по медицинским профилям, географии, ценовой политике и по типам плательщиков.

- Уникальные компетенции в сегменте родов и репродуктивных технологий: высококвалифицированный медперсонал, передовое медоборудование.

- Лидирующие позиции на рынке и сильный бренд.

- Прозрачная структура акционеров и менеджмент, замотивированный на рост компании.

- Высокая доля акций в свободном обращении и стабильные дивиденды в размере более 60% чистой прибыли 2 раза в год.

- Высокорентабельный и нециклический бизнес с освобождением от налога на прибыль, устойчивое финансовое положение (8 млрд руб. денежных средств на 31.03.2025) и отсутствие долга.

- Интересы компании совпадают с интересами государства (демография - социально значимая тема) Выделяют эксперты банка и следующие риски:

- Нарастающая конкуренция за пациентов и медперсонал, в том числе со стороны государства.

- Сокращение пациентопотока.

- Рост расходов, в том числе на ФОТ, который опережает рост цен на оказываемые услуги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.