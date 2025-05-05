Акции Газпрома могут быть интересны толерантным к риску инвесторам - "Алор Брокер"

Акции "Газпрома" могут быть интересны толерантным к риску инвесторам, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"В пятницу российский рынок акций накрыли масштабные распродажи. Во многом Индекс Мосбиржи провалили тяжеловесные акции "Газпрома", упавшие на 7,3%, - напоминает эксперт. - Компания чуть ранее выпустила очень сильную отчетность, но ничего не было сказано про дивиденды. С 9 апреля в бумаге было настоящее ралли в ожидании публикации прошлогодних результатов, поэтому коррекция "по факту" была логичной, но не такая сильная".

Аналитик считает, что вероятность выплаты дивидендов "Газпромом" большая. В начале прошлой недели совершенно неожиданно менеджмент ВТБ принял решение рекомендовать поделить прошлогоднюю прибыль. Антонов не исключает, что сделано это было под давлением основного акционера - государства.

"Если это так, то вполне логичным был бы аналогичный шаг в отношении газовой монополии, - полагает аналитик. - Мы никогда не были сторонниками инвестиционной покупки акций "Газпрома", но в данный момент рисковым инвесторам стоит подбирать бумагу в расчете на ее взлет на дивидендах. Увеличение доли этой акции в среднесрочных портфелях также будет логичным, поскольку, судя по огромной выручке, "Газпром" пережил худшие времена".

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