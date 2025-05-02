"Финам" понизил прогнозную цену акций Halliburton до $25,4

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Halliburton Co. с $32,5 до $25,4 за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Понижение связано с ухудшением конъюнктуры на рынке нефти и, как следствие, с достаточно слабой динамикой финансовых результатов эмитента (в первую очередь в Северо-Американском регионе)", - указывает эксперт.

Кауфман также отмечает, что за последний год акции Halliburton потеряли в стоимости почти 50% на фоне снижения цен на нефть и последующего ухудшения финансовых результатов. При этом в сценарии активизации переговоров по "торговым войнам" вероятен некоторый отскок в ценах на нефть.

Кроме того, обращает внимание аналитик инвесткомпании, даже при текущей конъюнктуре Halliburton планирует проводить обратный выкуп акций и выплачивать дивиденды с суммарной доходность 9%, а также выделяется в секторе достаточно низкими мультипликаторами.

Halliburton Co. - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь SLB и Baker Hughes Co. Ее деятельность охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти - от бурения до ввода скважины в эксплуатацию.

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