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25 апреля 2025 года 13:48
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 345 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 345 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,4%, стоп-приказ: 294,2 рубля, говорится в материале инвестиционной компании. Эмитент может стать одним из бенефициаров потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году. банк продолжает наращивать чистую прибыль в двухзначных значениях +11,1% (г/г) за I квартал 2025 года, отмечают аналитики. "С технической точки зрения котировки акций преодолели уровень сопротивления 307,34, сформировав сигнал к продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 294,2 руб. риск на портфель составит 0,42%", - указывают в "Финаме". Сбербанк - крупнейший банк в России, а также в Центральной и Восточной Европе. Владеет 11,5 тыс. отделениями на территории РФ, а его клиентами являются 109,9 млн физических и 3,3 млн юридических лиц. На компанию приходится около трети всех активов российской банковской системы, при этом банк оказывает полный спектр финансовых услуг. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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