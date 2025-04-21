SberCIB понизил прогнозную цену акций НЛМК до 165 руб

SberCIB Investment Research понизил прогнозную стоимость акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) до 165 рублей за штуку, сохранив оценку "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Эксперты отмечают, что, в отличие от других производителей стали, эмитент не раскрывает свои операционные показатели, что усложняет анализ.

Компания не выплачивала промежуточные дивиденды, и, если смотреть на дивполитику и практику прошлого года, дивиденд за 2024 год может составить 14 руб./акцию с доходностью 11%, указывают в инвестбанке.

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