"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций АФК "Система" с прогнозной стоимостью 22,61 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 46,7% без учета дивидендов, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Отчет за 2024 год вышел лучше наших ожиданий по выручке (1,23 трлн при нашем прогнозе 1,16 трлн руб.) и немного хуже ожиданий по прибыли (ждали убыток 10 млрд руб., а он составил 11 млрд руб.). Однако скорр. OIBDA значительно превзошла наши ожидания (ждали 149 млрд руб. против факта 330 млрд руб.), - пишет эксперт. - В целом результаты можно считать положительными, однако не стоит забывать о риске высоких процентных ставок. В 2024 году процентные расходы компании выросли до 268 млрд руб. (+78% г/г). В 2025 году АФК должна будет рефинансировать половину своего портфеля, как минимум, по КС+3-4%. Из-за жесткой ДКП стоимость облигационного долга у компании и так выросла с 9,65% на конец 2023 года до 14,8% на конец 2024 года. И эта тенденция продолжится, если ЦБ не начнет снижать ставку".

Степанов указывает, что текущая целевая цена была получена путем оценки всех активов в портфеле эмитента и дисконтированием его на 65% (из-за странового риска и холдингового дисконта). "Но стоит понимать, что даже при наличии "апсайда" он может реализовываться еще долгое время без наличия соответствующих драйверов. Одним из таких драйверов может стать более мягкая риторика ЦБ на одном из ближайших заседаний", - отмечает аналитик инвесткомпании.

АФК "Система" - крупный российский инвестиционный холдинг. Инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.