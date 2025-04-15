"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Citigroup на уровне $93,9

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций Citigroup Inc. на уровне $93,9 за штуку и рейтинг "покупать" для них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Эмитент представил весьма неплохие результаты за I квартал 2025 года. Несмотря на существенный рост экономических рисков в США и мире из-за жесткой внешнеторговой политики администрации Трампа, мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы Citigroup, - пишет эксперт. - Рассчитываем, что благодаря масштабу деятельности, диверсифицированной бизнес-модели, сильным позициям в ряде сегментов и устойчивой капитальной позиции банк сможет достаточно уверенно пройти через текущий непростой период и продемонстрирует неплохие финпоказатели по итогам текущего года".

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