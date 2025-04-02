.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 5500 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 апреля 2025 года 15:33
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 5500 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") 31 марта 2025 года открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5500 рублей за штуку" с ожидаемой доходностью до 22,7% на горизонте шести месяцев, сообщается в материале аналитиков на портале БКС Экспресс. "С технической точки зрения акции "Яндекса" постепенно отыгрывают сильную просадку вместе с рынком, состоявшуюся в первой половине 2022 года, - указывают эксперты. - Сейчас в них сформировалась умеренно позитивная долгосрочная техническая картина. Ближайшая значимая среднесрочная цель повышения - 4800 руб., что будет означать возврат к полуторамесячному максимуму. Реализация такого сценария откроет путь для дальнейшего восстановительного роста в район 5500-6200 руб.". Стратеги БКС выделяют также ряд фундаментальных факторов: - Последний финансовый отчет "Яндекса" оказался довольно сильным. Выручка выросла на 37% г/г, а чистая прибыль увеличилась на внушительные 85% г/г. - У компании сохраняется потенциал для наращивания доли в общих рекламных бюджетах и потребительских расходах РФ. - Долговая нагрузка достаточно низкая, показатель Чистый долг/EBITDA находится на уровне 0,4x (без учета арендных обязательств). Этот фактор добавляет устойчивости в условиях дорогих кредитов на рынке. - В конце апреля будет закрыт реестр акционеров для получения финальных дивидендов за 2024 год в размере 80 руб. на акцию / 1,8% от текущего курса. Дивдоходность невысокая, но, на взгляд аналитиков, она все же может оказать поддержку котировкам. Кроме того, стоит оценивать позитивно сам факт того, что перспективная растущая компания "Яндекс" начала выплату дивидендов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
03 апреля 2025 года 13:01
ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 25 апреля, считают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. ЦБ РФ опубликовал резюме решения по ключевой ставке по итогам заседания 21 марта, на котором было принято решение сохранить ставку на уровне 21%. Регулятор не... читать дальше
.03 апреля 2025 года 12:31
Вероятный диапазон для краткосрочной консолидации котировок золота составляет $3100-3150/унц. - "Финам"
Вероятный диапазон для краткосрочной консолидации котировок золота составляет $3100-3150 за тройскую унцию, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. "Цена на золото в среду выросла на 0,8%, а на торгах 3 апреля превысила отметку $3165/унц., - констатирует эксперт. - Действия... читать дальше
.03 апреля 2025 года 12:01
Среднесрочным инвесторам продавать золото еще рано, а покупать уже дорого, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова. Золото традиционно считается защитным активом в периоды нестабильности, и оно росло именно на ожиданиях... читать дальше
.03 апреля 2025 года 11:25
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Группы Астра" на уровне "покупать" после оценки финансовых результатов компании за 2024 год, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. "Группа Астра" опубликовала результаты за 2024 год по МСФО: отгрузки выросли на 78% г/г до 20... читать дальше
.03 апреля 2025 года 11:03
Котировки нефти Brent могут продолжить движение в сторону $71/барр. в четверг - банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти Brent могут продолжить движение в сторону $71/барр., а курс рубля - на время уйти ближе к 11,40 руб./юань в четверг, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Цены на нефть в среду вечером выросли на фоне дальнейшего витка роста напряжения на Ближнем Востоке. Впрочем, в четверг... читать дальше
.03 апреля 2025 года 10:44
ЦБ РФ, скорее всего, не будет готов к снижению ключевой ставки в апреле, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа инвесткомпании "Финам" Ольга Беленькая. ЦБ опубликовал в среду "Резюме обсуждения ключевой ставки" с изложением дискуссии на заседании 21 марта. Изложенные в резюме... читать дальше
.03 апреля 2025 года 10:27
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив бумаг Etalon, сообщается в материале аналитика Андрея Шарова. Эмитент в среду объявил о готовящемся запуске премиального бренда AURIX. У компании уже есть элитные проекты, но запуск отдельного бренда демонстрирует фокус на... читать дальше
.03 апреля 2025 года 10:06
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2900-2980 пунктов в четверг, рынок останется волатильным, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. Российский рынок акций по-прежнему остается крайне волатильным,... читать дальше
.03 апреля 2025 года 09:46
Инвесторам по-прежнему нужны новые триггеры от геополитики и ЦБ РФ для возобновления покупок на рынке рублевых гособлигаций, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "Индекс RGBI перешел к консолидации на отметке 109... читать дальше
.03 апреля 2025 года 09:40
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 3 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ускорения темпов недельной инфляции в России, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.