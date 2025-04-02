Прогнозная цена акций "Циана" на горизонте года - 635-650 руб. - "Мои Инвестиции"

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" на горизонте года составляет 635-650 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Менеджмент эмитента прогнозирует удвоение годовой выручки - до 26 млрд руб. - к 2027 году, увеличение рентабельности по EBITDA - до 30-40% против 25% в прошлом году, отмечают эксперты.

Торги акциями "Циан" возобновятся 3 апреля. На случай возможного снижения цены компания запускает программу buyback в размере 3 млрд руб. (около 7% от рыночной капитализации) сроком на двенадцать месяцев.

До конца года совет директоров эмитента может принять решение о выплате спецдивиденда из накопленных денежных средств (9,2 млрд руб.). Доходность спецдивиденда за вычетом расходов на выкуп акций и с учетом прибыли в 2025 году может составить около 23%, указывают эксперты телеграм-канала в комментарии.

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