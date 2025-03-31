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31 марта 2025 года 18:58
Дивиденды НМТП за 2024г могут составить 0,96 руб. на акцию - "Эйлер АТ"
Дивиденды "Новороссийского морского торгового порта"(НМТП) за 2024 год могут составить 0,96 руб. на акцию, говорится в комментарии старшего аналитика компании "Эйлер Аналитические Технологии" Андрея Полищука. "Если "НМТП" направит на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, то дивиденды за весь 2024 год составят 0,96 руб. на акцию, что эквивалентно доходности в 10%, - отмечает эксперт. - По нашему прогнозу, чистая прибыль "НМТП" по МСФО по итогам 2024 года увеличилась на 23% (до 37 млрд руб.). Положительное влияние могло оказать увеличение процентных доходов до 4,5 млрд руб. (против 2,5 млрд руб. в 2023 году), а также рост тарифов, который компенсировал сокращение перевалки во второй половине 2024 года". Согласно оценке "Эйлер АТ", по итогам 2024 года "НМТП" практически не сократила перевалку грузов (131 млн т в 2024 году против 132 млн т в 2023 году). Однако во втором полугодии 2024 года грузооборот нефти и нефтепродуктов сократился на 11% (в сравнении с первой половиной года, п/п), сухих грузов - на 7% п/п, а металлов - на 9% п/п. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НМТП-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-ПРОГНОЗ
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