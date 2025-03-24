Прогнозная цена акций Акрона на горизонте года - 1700 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций "Акрона" на горизонте года составляет 1700 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Компания представила неоднозначные результаты за 2024 год по МСФО, констатирует эксперт.

Эмитент в соответствии со своей дивидендной политикой распределяет среди акционеров не менее 30% чистой прибыли по МСФО за год. По итогам 2023 года на дивиденды было направлено 44% прибыли. Если на эти выплаты за 2024 год будет также выделено 44-45% чистой прибыли, дивиденд составит 372-378 руб. или на 11-12% меньше, чем годом ранее, указывает Мильчакова.

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