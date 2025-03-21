Дивиденды по "префам" Россети Ленэнерго могут составить 26 руб. на акцию

Дивиденды по "префам" "Россети Ленэнерго" могут составить 26 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 12,6%. говорится в комментарии аналитика "Финама" Гордея Смирнова.

"Россети Ленэнерго" опубликовали финансовые результаты по РСБУ за 2024 год. Компания нарастила выручку на 12,8% г/г, до 122,7 млрд руб., итоговая выручка за 2024 год превзошла наши ожидания главным образом благодаря более значительному, чем прогнозировалось, росту доходов от технологического присоединения, - пишет эксперт. - Чистая прибыль компании выросла на 16,7% г/г, до 24,2 млрд руб. Тем не менее, темпы роста чистой прибыли в 2024 году оказались ниже наших ожиданий. Это связано прежде всего с переоценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости и созданием резерва под их обесценение".

Согласно действующей дивидендной политике, "Россети Ленэнерго" направляют на выплату дивидендов по привилегированным акциям 10% от чистой прибыли по РСБУ. Таким образом, по расчетам аналитиков "Финама", размер выплат за 2024 год может составить около 26,0 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 12,6%.

"С точки зрения дивидендов привилегированные акции "Россетей Ленэнерго" остаются одной из самых привлекательных бумаг в электроэнергетическом секторе, - указывает Смирнов. - Тем не менее, фактические выплаты за 2024 год, вероятно, окажутся ниже наших прежних ожиданий из-за более скромного роста чистой прибыли".

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