.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятно формирование новой волны укрепления рубля на следующей неделе - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 марта 2025 года 17:45
Вероятно формирование новой волны укрепления рубля на следующей неделе - ПСБ
Вероятно формирование новой волны укрепления рубля на следующей неделе, говорится в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "В пятницу курс консолидировался в районе 11,5-11,6 руб./юань и 84-85 руб./$1 - решение ЦБ по ставке не повлияло на котировки, - отмечают эксперты. - На следующей неделе допускаем формирование новой волны укрепления рубля. С учетом уже существенной перекупленности рубля и постепенного осознания рынком сложности и продолжительности мирных переговоров, рассчитываем на закрепление курса в диапазоне 11-11,5 руб./юань и 80-85 руб./$1". Цены на Brent, в свою очередь, оставались на неделе волатильными, небольшой отскок к $72,5/барр. наметился к пятнице, но аналитики ПСБ не считают это началом восходящего тренда и не видят пока поводов для отскока цен на нефть, считая оправданным диапазон $70-75/барр. Brent. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
21 марта 2025 года 19:04
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), поставив на пересмотр целевую цену бумаг компании, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Группа X5 представила свои финансовые результаты за 4К24, которые в основном совпали с... читать дальше
.21 марта 2025 года 18:36
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него бумаги "Соллерса", HeadHunter, банка "Санкт-Петербург" и "Делимобиля" Таким образом, в текущую подборку вошли "Озон Фармацевтика", "Хендерсон", "Аэрофлот", "НМТП",... читать дальше
.21 марта 2025 года 18:10
Дивиденды по "префам" "Россети Ленэнерго" могут составить 26 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 12,6%. говорится в комментарии аналитика "Финама" Гордея Смирнова. "Россети Ленэнерго" опубликовали финансовые результаты по РСБУ за 2024 год. Компания нарастила выручку на... читать дальше
.21 марта 2025 года 17:18
Альфа-банк сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Т-технологий", говорится в обзоре банка. "Группа "Т-Технологии" опубликовала результаты по МСФО за 4К24 и 2024 год. Чистая прибыль группы в 4К24 выросла на 2% кв/кв (+87% г/г) и составила 38,7 млрд руб., превзойдя наши ожидания и... читать дальше
.21 марта 2025 года 16:49
Альфа-банк повысил целевую цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с 3700 руб. до 4100 руб. за штуку с сохранением рейтинга "выше рынка", сообщается в материале аналитиков Евгения Кипниса и Олеси Воробьевой. Новая прогнозная цена предполагает 11%-й потенциал роста акций с текущих уровней в... читать дальше
.21 марта 2025 года 16:19
"Финам" присвоил акциям The Utilities Select Sector SPDR Fund рейтинг "держать" с целевой ценой $87,8, что соответствует потенциалу роста 11,2% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции американского коммунального сектора продемонстрировали устойчивость на... читать дальше
.21 марта 2025 года 15:13
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций банка "Санкт-Петербург" до 475 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. Наблюдательный совет банка рекомендовал годовому общему собранию акционеров, назначенному на 24 апреля,... читать дальше
.21 марта 2025 года 14:13
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5600-5710 пунктов на торгах в пятницу со средним уровнем волатильности при умеренно негативном балансе рисков, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Вячеслав Ободников. "Быки" по S&P 500 вновь попробовали преодолеть сильное... читать дальше
.21 марта 2025 года 13:48
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "Роснефти" на уровне 720 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Мы положительно оцениваем результаты эмитента за 2024 год по МСФО, отмечая, что компания остается единственной в секторе, публикующей квартальную... читать дальше
.21 марта 2025 года 13:20
"Финам" сохраняет негативную оценку бумаг "Башнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1537 рублей за штуку для обыкновенных акций и 1122 рублей за штуку для привилегированных, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2024 год по МСФО. Выручка... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.