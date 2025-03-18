Цены акций Baidu и BYD могут продолжить рост - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Baidu Inc. и BYD Co. могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Стоимость бумаг Baidu на Гонконгской фондовой бирже выросла на 12,3% после того, как компания выпустила две новые бесплатные модели ИИ, констатируют эксперты. Эмитент заявил, что ее новая модель ERNIE X1 обеспечивает производительность на уровне DeepSeek, но при этом стоит вдвое дешевле и способна лучше понимать пользователя.

"Новость, по нашему мнению, продолжит в ближайшее время поддерживать акции компании", - говорится в материале инвестбанка.

Котировки акций BYD на Гонконгской фондовой бирже поднялись на 3,8%: автопроизводитель представил линейку электромобилей, которые могут заряжаться также быстро, как происходит заправка обычного автомобиля, отмечают аналитики в обзоре. Президент компании Ван Чуаньфу заявил, что новая батарея и система передачи энергии способны обеспечить запас хода около 400 км за пять минут зарядки, как было подтверждено в ходе испытаний нового седана Han L. Производитель начнет продажи автомобилей с новой технологией в апреле.

"На наш взгляд, новая технология позволит значительно увеличить реализацию и укрепить позиции производителя на рынке. Ожидаем дальнейшего роста цены бумаги", - указывают эксперты инвестбанка.

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