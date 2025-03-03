"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 43,95 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 43,95 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 36,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания планирует до конца 2025 года создать опытное производство оксида скандия мощностью 1,5 тонны в год, и при реализации такого сценария "РусАл" может занять долю 6-7,5% мирового рынка.

"С технической точки зрения котировки акций в восходящем тренде преодолели уровень сопротивления ноября 2024, в моменте находятся в коррекции к зоне ретеста. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 36,8 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск 1,93", - указывают в "Финаме".

"РусАл" - ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. Для выпуска более 90% алюминия компании используется электроэнергия из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах.

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