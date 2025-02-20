Акции Мечела не интересны для покупки в настоящее время - "Т-Инвестиции"

Акции "Мечела" не интересны для покупки в настоящее время с учетом высоких мультипликаторов и снижения металлопотребления на внутреннем рынке, считают аналитики "Т-Инвестиций".

"Горнодобывающая компания "Мечел" опубликовала производственные и финансовые итоги за четвертый квартал и весь 2024 год. Производственные результаты оказались нейтральными, а финансовые - ожидаемо слабыми, - отмечают эксперты. - Снижение EBITDA по итогам 2024-го обусловлено ростом себестоимости на фоне увеличения затрат на оплату труда, электроэнергию, газ и прочее. Дополнительное давление оказывали возросшие процентные расходы на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Полагаем, что акции "Мечела" не интересны для покупки в настоящее время с учетом высоких мультипликаторов и снижения металлопотребления на внутреннем рынке".

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