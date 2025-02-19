SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Софтлайна

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Софтлайна" с прогнозной стоимостью на уровне 200 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестбанка.

Эмитент показал сильные финансовые результаты за 2024 год, констатируют эксперты. Также они отмечают, что менеджмент компании обновил прогноз по финансовым результатам на 2025 год: ожидаемый оборот - 150 млрд руб., валовая прибыль - 43-50 млрд руб., а скорректированная EBITDA - 9-10,5 млрд руб.

Кроме того, "Софтлайн" планирует направить на дивиденды за 2024 год 1 млрд руб., тогда доходность составит около 2,5%.

Аналитики SberCIB сохраняют позитивный взгляд на компанию и оценку "покупать" с таргетом 200 рублей за акцию, говорится в обзоре. Бумаги эмитента в настоящее время торгуются с коэффициентами EV/EBITDA на уровне 4 и P/E - 15,5 - на 50% ниже среднеотраслевых.

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