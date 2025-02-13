Индекс Мосбиржи вряд ли поднимется выше 3300п в отсутствие новых стимулов - "ВТБ Мои Инвестиции"

Индекс Мосбиржи вряд ли поднимется выше 3300п в отсутствие новых стимулов, полагает инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

"Рынок стремительно вырос: +7% по индексу Мосбиржи, +4% по Индексу RGBI за два последних торговых дня. Российский рынок акций уже не выглядит дешевым, если сопоставлять с текущими макропоказателями. Однако заметное укрепление рубля вкупе с 20%+ ставками могут препятствовать дальнейшему росту капитализации рынка. В отсутствие новых стимулов индекс Мосбиржи вряд ли поднимется выше 3300 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

На взгляд аналитика, Банк России может добавить оптимизма, хотя последний принт недельной инфляции разочаровал, а устойчивость замедления в кредитовании ещё должна быть подтверждена.

"Другим топливом для дальнейшего роста индекса может стать ослабление рубля, - считает Клещев. - Для рынка, на 2/3 состоящего из акций экспортеров, укрепление национальной валюты - это сильный встречный ветер. Еще один потенциальный позитивный фактор - достижение конкретных внешнеполитических договоренностей, которые можно будет учесть в финансовых моделях компаний. Пока санкционных послаблений нет, продолжение роста котировок означает выдачу все большего аванса под будущие события".

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