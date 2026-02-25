Диапазон 11-11,2 руб./юань в целом пока сохраняет актуальность - банк "Санкт-Петербург"

Торговый диапазон для пары юань/рубль в 11-11,2 руб. за юань в целом пока сохраняет актуальность, но разовые потоки, связанные с закончившимися праздниками в КНР, рискуют на время выводить курс за указанные границы, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Если Минэнерго США в среду подтвердит оценки API о резком росте запасов нефти за неделю, котировки нефти марки Brent рискуют снизиться к $70 за баррель, но уйти ниже данной отметки без деэскалации ситуации вокруг Ирана пока может быть сложно, говорится в комментарии экспертов.

