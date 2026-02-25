.
25 февраля 2026 года 10:46
Вероятно достижение индексом RGBI уровня 120-122п к мартовскому заседанию ЦБ РФ - ПСБ
Вероятно достижение индексом RGBI уровня 120-122п к мартовскому заседанию ЦБ РФ, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Рынок госбумаг после стремительного роста ожидаемо перешел к консолидации у отметки 118,5 пунктов по индексу RGBI, напоминает эксперт в комментарии. По его мнению, в среду в качестве нового "топлива" для рынка могут послужить результаты аукционов ОФЗ и традиционные недельные данные по инфляции. "Вместе с тем, традиционно после заседания ЦБ наступает период "ожидания" при снижении торговой активности и переходе рынка к консолидации, который может длиться до 3 недель, в течение которых формируются ожидания рынка к следующему по графику Совету директоров ЦБ, - отмечает Грицкевич. - Таким образом, новый этап переоценки котировок госбумаг, вероятно, стоит ожидать несколько позже - ближайшей целью по RGBI выступают прошлогодние максимумы (120-122 пункта), которые могут быть достигнуты к мартовскому заседанию ЦБ или по его итогам". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
25 февраля 2026 года 11:45
