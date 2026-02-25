Акции Черкизово справедливо оценены рынком - ПСБ

Акции ПАО "Группа Черкизово" в настоящее время справедливо оценены фондовым рынком, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Лаура Кузнецова.

"Черкизово" отчиталась по МСФО за 2025 год:

- выручка: 288,7 млрд руб. (+11,4% г/г);

- скорр. EBITDA: 56,5 млрд руб. (+21,8% г/г);

- скорр. чистая прибыль: 19,5 млрд руб. (-4,4% г/г);

- чистый долг/EBITDA: 2,5х (3,0х годом ранее).

Эксперт отмечает, что компания нарастила выручку и существенно улучшила рентабельность за счет роста производственной эффективности, увеличения эффекта масштаба, развития направления фудсервиса и более благоприятной ценовой конъюнктуры. Вдобавок компания сократила капзатраты и вывела свободный денежный поток (FCF) в плюс, а долговая нагрузка стала более контролируемой.

"Черкизово" по итогам 2025 года в целом выглядит достаточно крепко, - указывает Кузнецова. - Впрочем, пока еще ощущается давление ставок на бизнес, именно это сдерживает трансляцию сильной операционки в чистую прибыль. Кроме того, компания продолжит сокращать инвестпрограмму в 2026 году".

По мнению аналитика, в повестке сейчас стоит дивидендный вопрос, который будет рассматриваться на годовом собрании акционеров 27 марта 2026 года. С учетом устойчивого финансового состояния шансы на дивиденды есть, однако, на взгляд Кузнецовой, рассчитывать на высокую дивдоходность не стоит (вероятно 4-5%) под сохраняющимся давлением высоких ставок.

"Мы по-прежнему не видим явных триггеров переоценки бумаг "Черкизово" в ближайшей перспективе, на наш взгляд, акции в целом оценены рынком справедливо", - делает вывод эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.