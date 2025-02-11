Цена акций Норникеля может вырасти как минимум до 150 руб. - "Мои Инвестиции"

Котировки акций ГМК "Норильский никель" обладают потенциалом роста как минимум до уровня 150 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эмитент опубликовал нейтральную отчетность по МСФО за 2024 год, констатируют эксперты. Менеджмент компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года, что было ожидаемо, а также также сообщил, что на 2025 год ожидается высвобождение $1 млрд оборотного капитала (5% доходность).

"При текущих ценах и валютном курсе акции "Норникеля" торгуются с EV/EBITDA 12М на уровне 4,7x, на уровне исторических значений. Продолжаем позитивно смотреть на корзину металлов, считая, что "Норникель" сейчас проходит дно цикла. От текущего уровня мы видим потенциал роста цены акций компании как минимум до отметки 150 руб." - указывают аналитики телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.