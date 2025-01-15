"Финам" понизил рейтинг акций Аэрофлота до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "Аэрофлота" с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне 60,2 рубля за бумагу, что предполагает потенциал снижения 2,2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Саида Керимханова.

"Акции "Аэрофлота" вернулись к целевой цене после недавней просадки, а операционный отчет за декабрь зафиксировал снижение темпов роста пассажирооборота. - пишет эксперт. - Ключевыми рисками для "Аэрофлота" мы видим усиление геополитического напряжения, ухудшение прогноза по росту пассажиропотока на 2024-2025гг от Росавиации, рост расходов на техобслуживание, керосин и запчасти".

"Аэрофлот" - крупнейшая в России авиационная группа, которой принадлежат авиакомпания "Аэрофлот", региональные авиалинии "Россия" и лоукостер "Победа". По итогам 9 месяцев 2024 года группа занимала лидерское положение на российском рынке с долей 42,3%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.