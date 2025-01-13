Дальнейший рост цен на газ - основной поддерживающий фактор для акций НОВАТЭКа

Дальнейший рост цен на газ может стать основным поддерживающим фактором для акций "НОВАТЭКа" в ближайшее время, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции "НОВАТЭКа" в начале недели росли на фоне увеличения цен на газ как в Европе, так и в США, которое ускорилось после прекращения транзита европейского газа через Украину, - отмечает эксперт. - С технической точки зрения котировки акций компании проверили на прочность психологически важный уровень 1000 рублей, поднялись до максимума с начала октября 2024 года и находятся недалеко от сентябрьского пика 1048 руб. "Новатэк" пытается сломить среднесрочный нисходящий тренд с ближайшими важными сопротивлениями 1020 руб. и 1050 руб. Важные поддержки, в то же время, расположены в районе 900-930 руб".

По мнению Кожуховой, одним из основных фундаментальных поддерживающих факторов для "НОВАТЭКа" в ближайшее время может стать дальнейший рост цен на газ, в то время как общее финансовое положение компании из-за усиления санкционного давления может не позволить ей в ближайшей перспективе выплатить привлекательные дивиденды.

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