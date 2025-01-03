Акции ИКС 5 могут стать одной из самых интересных идей в 2025г - "Альфа-Инвестиции"

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" могут стать одной из самых интересных идей в текущем году, потенциальная просадка после начала торгов (9 января 2025 года) - интересный момент для открытия и увеличения позиций, считают аналитики "Альфа-Инвестиций".

"Бумаги ритейлера привлекательны для покупки и удержания, если уже есть в портфеле. Ожидаем, что сильные финансовые результаты и стабильность бизнеса будут способствовать повышенному спросу на акции "ИКС 5", - указывают эксперты в комментарии. - Кроме того, вскоре после начала торгов ждем возобновления выплаты дивидендов. По нашим оценкам, они могут составить больше 700 руб. на акцию, что соответствует доходности свыше 25% к цене закрытия апреля (2798 руб.). Это будет одна из самых высоких доходностей в секторе. Менеджмент компании также заявлял, что после завершения редомициляции утвердит новую дивидендную политику".

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