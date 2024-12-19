Альфа-банк повысил прогноз цены золота с $2500 до $2800 за унцию в 2025г

Альфа-банк повысил прогноз цены золота с $2500 до $2800 за тройскую унцию в 2025 году и с $2600 до $3000 за унцию в 2026 году, сообщается в инвестиционной стратегии банка на предстоящий год.

"В этом году золото стало движущей силой экономики, обогнав фондовый рынок США в моменте на 10 п. п. Несмотря на недавнюю коррекцию после выборов в США, золото продолжает неуклонно расти, устанавливая новые исторические рекорды: c начала года оно подорожало практически на 30%", - отмечают аналитики.

Фундаментальные факторы, обеспечивающие рост этого драгметалла, по их мнению, остаются неизменными. "Рынок до сих пор видит высокую вероятность снижения ставки Федрезерва на 25 б. п. в декабре, а это должно поддержать золото. Тем не менее, напомним, что золото, с одной стороны, исторически растет при снижении ставки ФРС, а с другой стороны, используется как инструмент хеджирования инфляционных рисков, что демонстрирует некоторую всепогодность золотого металла. Более того, центральные банки продолжают наращивать свои вложения в золото. Однако мы считаем, что не смотря на то, что до конца текущего года центробанки останутся активными нетто-покупателями золота, итоговый результат за 2024 год будет несколько ниже, чем в предыдущие два года", - пишут эксперты.

Между тем геополитическими риски только нарастают из-за продолжающегося конфликта в Восточной Европе. Все эти факторы, по мнению аналитиков, подталкивают инвесторов к покупке защитных активов, в том числе золота.

"Таким образом, мы повышаем наш прогноз цен на золото с $2500 до $2800 за унцию в 2025 году, а также с $2600 до $3000 за унцию в 2026 году", - резюмируют стратеги Альфа-банка.

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