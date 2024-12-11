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11 декабря 2024 года 17:34
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" обыкновенным акциям Башнефти
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" обыкновенным акциям "Башнефти" с целевой ценой 1537 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев и "держать" - привилегированным акциям компании с целью 1122 руб. за бумагу, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Потенциал снижения котировок "обычки" составляет 26,4%, потенциал роста "префов" - 4,9% с текущих уровней. "Локально бизнес "Башнефти" оказался под давлением сокращения добычи в РФ в рамках соглашения ОПЕК+ и снизившейся относительно высокой базы 2022-2023гг маржинальности нефтепереработки, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - Из-за этих факторов и нормы выплат дивидендов всего в 25% прибыли привилегированные акции имеют форвардную дивидендную доходность в 12,2%, а обыкновенные - лишь в 6,2%. На этом фоне нейтрально смотрим на "префы" и считаем обыкновенные акции все еще переоцененными". "Башнефть" - крупная башкирская вертикально интегрированная нефтяная компания. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти, а также розничную реализацию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БАШНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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