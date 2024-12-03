Акции Роснефти могут быть интересны для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Роснефти" могут быть интересны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы нейтрально оцениваем опубликованную отчетность "Роснефти" за 9М24, так как снижение прибыли оказалось в рамках наших ожиданий, а долговая нагрузка компании находится на приемлемом уровне, - пишут эксперты. - Необходимо отметить, что поддержку котировкам может оказать возобновление компанией выкупа собственных акций на открытом рынке в рамках ранее одобренной советом директоров программы. Согласно решению совета директоров от 1 апреля 2024 года, максимальный объем выкупа не превысит 102,6 млрд рублей, при этом текущая программа выкупа будет действовать до 31 декабря 2026 года".

Отчет "Роснефти" вышел лучше консенсус-прогнозов рынка, указывают аналитики. Учитывая перспективы реализации проекта Восток Ойл, акции "Роснефти", по их оценке, могут быть интересны для долгосрочных инвесторов.

Ранее "Роснефть" представила отчетность за 9М24: выручка компании составила 7,6 трлн рублей, увеличившись относительно аналогичного периода прошлого года на 15,6% на фоне роста рублевых цен на нефть; чистая прибыль, относящаяся к акционерам, снизилась за девять месяцев 2024 года на 13,9%, до 926 млрд рублей. Долговая нагрузка в части показателя чистый долг / прибыль до налогов, процентов и амортизации (EBITDA) увеличилась до 1,2 (на начало третьего квартала долговая нагрузка составляла менее 1).

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