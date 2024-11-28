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28 ноября 2024 года 13:04
Сценарий роста ключевой ставки ЦБ до 25% становится весьма вероятным - Альфа-банк
Сценарий роста ключевой ставки ЦБ РФ до 25% годовых становится весьма вероятным с учетом высоких инфляционных ожиданий и ослабления курса рубля, говорится в обзоре Альфа-банка. "Инфляция за неделю 19-25 ноября составила 0,36% н/н, что сопоставимо с 0,37% н/н неделей ранее; по состоянию на 25 ноября цены выросли на 1,15% с начала месяца, - пишут экономисты банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. - Драйвером инфляции продолжает оставаться продовольственный сегмент, где в ноябре цены в среднем росли на 0,64% н/н. Текущая динамика цен складывается таким образом, что по итогам года мы ожидаем инфляцию на уровне 9,5- 10,0% г/г, что выше прогнозного диапазона ЦБ РФ в 8,0-8,5% г/г. Такая динамика цен подразумевает необходимость более жесткой ДКП и, по всей вероятности, речь должна идти о движении ключевой ставки на уровень 25%, учитывая текущую волатильность на валютном рынке". Эксперты отмечают также, что в октябре зафиксировано снижение объемов сельскохозяйственного производства на 11,7% г/г, что может быть признаком инфляционных рисков роста, обусловленных слабым предложением. Еще одним проинфляционным сигналом является ужесточение рынка труда в октябре - безработица снизилась до нового исторического минимума в 2,3%, а темпы роста зарплат в номинальном выражении несколько ускорились в сентябре до 17,8% г/г с 17,4% г/г в августе, а за 9М24 они выросли на 18,0% г/г. "Таким образом, текущая картина экономической ситуации указывает на сохранение инфляционных рисков, и с учетом высоких инфляционных ожиданий и ослабления курса рубля сценарий роста ключевой ставки до 25% становится весьма вероятным", - подтверждают свой вывод Орлова и Кобяк. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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