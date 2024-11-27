Акции "Озон Фармацевтика" привлекательны для долгосрочных покупок - "Цифра брокер"

Акции "Озон Фармацевтика" привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Выручка эмитента за 9М24 повысилась на 33,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 18,1 млрд руб., EBITDA - на 44,2%, до 6,8 млрд руб., чистая прибыль - на 32,2%, до 3,4 млрд руб., констатируют эксперты.

Компания сейчас находится на стадии инвестиционного развития, поэтому капитальные расходы выросли на 569% до 2,4 млрд руб., что негативно отразилось на свободном денежном потоке, который снизился на 26,5% до 3,8 млрд руб., отмечают они.

Тем не менее текущие инвестиции принесут свои плоды в будущем, что делает акции "Озон Фармацевтика" привлекательными для долгосрочных вложений, говорится в материале аналитиков инвесткомпании.

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