"Солид Брокер " понизил целевую цену акций Сбербанка до 340 руб

"Солид Брокер" понизил целевую цену обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка до 340 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Отчет Сбера за 3К24 и конференц-звонок с менеджментом не принесли сюрпризов - результаты по-прежнему сильные, - отмечают аналитики. - В своей модели мы слегка уточнили эффективную налоговую ставку на этот год, а также занизили темпы роста кредитного портфеля на 2025 год из-за роста ключевой ставки. Плюс вновь повысили требуемую доходность на капитал из-за роста безрисковой доходности. Теперь мы ожидаем 35,25 рублей на акцию в виде дивидендов за 2024 год, что дает 14,7% дивидендную доходность и снижаем целевую цену до 340 рублей на оба типа акций на горизонте 12 месяцев".

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