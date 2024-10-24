Цены акций Qualcomm, McDonald''s и Boeing, вероятно, пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Qualcomm Inc., McDonald''s Corp. и Boeing Co., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Акции Qualcomm подешевели в среду на 4%, а Arm Holdings - на 6,7%, после того как последняя сообщила об аннулировании лицензии, позволявшей Qualcomm использовать ее интеллектуальную собственность для разработки чипов. Этот шаг обостряет юридический конфликт, начавшийся в 2022 году, когда Arm подала в суд на Qualcomm за нарушение контракта и незаконное использование торговой марки. Теперь компаниям предстоят судебные разбирательства как по иску Arm, так и по встречному иску Qualcomm. Полагаем, бумаги в ближайшее время останутся под давлением", - указывают эксперты.

Стоимость акций McDonald''s снизилась в среду на 5,1%, констатируют аналитики банка. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили, что начали расследовать вспышку инфекции, предположительно распространявшейся в сети фастфуда. "Котировки бумаг эмитента, по нашему мнению, еще будут снижаться", - пишут эксперты в материале.

"Котировки акций Boeing в среду потеряли 1,8%: компания раскрыла неутешительные результаты за 3К24. Считаем, что отчетность продолжит негативно сказываться на бумаге", - отмечают в инвестбанке.

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