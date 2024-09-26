"Финам" понизил рейтинг акций Магнита "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "Магнита" с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 5690 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Ранее мы понизили целевую цену бумаги из-за публикации значительно более слабой, чем ожидали, финансовой отчетности за 1П 2024. Темпы роста выручки совпали с нашими ожиданиями, однако рентабельность просела сильнее прогнозов. С момента обновления "таргета" в начале сентября котировки выросли почти на 21%, достигнув прогноза. Бумаги раллировали без каких-либо новостей на фоне слухов о скором погашении казначейского пакета акций и выплате солидных дивидендов", - пишут эксперт.

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