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23 сентября 2024 года 18:31
Цена на золото, возможно, будет расти вплоть до конца 2024г - Freedom Finance Global
Котировки золота, возможно, будут расти вплоть до конца текущего года и могут превысить уровень в $2700 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Впервые в истории золото превысило цену в $2600 за тройскую унцию 13 сентября, в ожидании снижения коридора процентных ставок ФРС впервые с 2020 года. Как известно, 18 сентября ФРС снизила процентные ставки, причtм сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.), хотя консенсус аналитиков ожидал снижения только на 0,25 п.п. Резкое снижение процентных ставок в США способствовало росту мировых фондовых рынков, но оказалось ожидаемым негативом для главного "конкурента" золота - доллара США. Во многих странах люди стали уходить от сбережений в долларах, продавая американскую валюту и перекладываясь в драгметалл как самый надежный и проверенный веками инструмент для защиты от инфляции, - пишет эксперт в обзоре. - Спрос на золото также повысился еще и из-за обострившейся геополитической обстановки. Это привело к тому, что все больше людей стали предпочитать золото банковским депозитам. Повышенный спрос на драгметалл в Китае как со стороны Народного Банка Китая, так и со стороны ювелирной промышленности также дополнительно подталкивает вверх цену золота. Несмотря на то, что фондовые рынки растут, они не являются конкурентами золоту, поскольку драгметалл - защитный актив, а вложения в фондовый рынок связаны с более высокими рисками. Так как сентябрьское снижение процентных ставок в США, судя по комментариям представителей ФРС, может оказаться далеко не последним, это может означать, что котировки золота продолжат расти вплоть до конца года. Мы ожидаем, что до конца 2024 года цена на золота может превысить $2700 за тройскую унцию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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