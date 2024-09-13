"Финам" повысил рекомендацию для акций РусАла до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций "РусАла" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 27,65 руб. за штуку, что соответствует потенциалу снижения до 7,7% , сообщается в материале инвесткомпании.

"Компания выпустила слабый отчет по итогам 6 месяцев 2024 года, где отразила снижение выручки, на фоне падения мировых цен на алюминий, - отмечает аналитик Никита Степанов. - Также "РусАл" сократил долговую нагрузку, но она все еще очень высокая, поэтому выплата дивидендов и проведение байбэка акций является маловероятными. В связи с этим мы не видим потенциала роста акций "РусАла" в текущих условиях. При оценке справедливой стоимости акций мы опирались на форвардные мультипликаторы P/E и EV/EBITDA 2024г и применяли страновой дисконт".

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