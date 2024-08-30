Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Транснефти и Самолета

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Транснефти" и ГК "Самолет", сообщается в обзоре аналитиков.

"Транснефть" опубликовала отчетность за 2К24 по МСФО. На показателях негативно сказались снижение добычи нефти из-за добровольных ограничений, взятых на себя РФ в рамках соглашения ОПЕК+, а также перенаправление поставок с портов на НПЗ. Выручка сократилась на 6% к/к (до 348 млрд руб.), EBITDA - на 13% (до 139 млрд руб.), а чистая прибыль акционерам - на 21% (до 72 млрд руб.). При этом наблюдается улучшение операционного денежного потока (+46% к/к - до 113 млрд руб.), что выразилось и в высоком значении FCF (37 млрд руб. против 14 млрд руб. за 1К24). Чистый долг показал снижение на 28% к/к (до 165 млрд руб.), но это частично нивелируется выплатой дивидендов за 2023 год в 3К24, - указывает эксперт Кирилл Бахтин. - Основные показатели отчета о прибылях и убытках близки к ожиданиям аналитиков. Следующее важное событие для компании - новость об уровне индексации тарифов на транспортировку нефти с 2025 года (мы ожидаем, что о нем сообщат в конце сентября-начале октября). Рейтинг "покупать" по акциям эмитента остается в силе".

"ГК "Самолет" опубликовала отчетность за 1П24 по МСФО. Выручка совпала с нашими ожиданиями, показатель EBITDA превысил прогноз на 4%. Рост операционных затрат выразился в небольшом снижении рентабельности по EBITDA, которая составила хорошие 25,2%. Однако чистая прибыль, как и у многих застройщиков, оказалась под давлением. Из-за повышения затрат на содержание долга чистая маржа оказалась ниже 3%. Мы считаем, что активный рост перекроет эффект долга в перспективе нескольких лет, подтверждаем рейтинг "покупать", - отмечает эксперт Мария Лукина.

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