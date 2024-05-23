"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "Акрона", эмитент остается одним из самых дорогих производителей удобрений с мультипликатором EV/EBITDA 2024 равным 12х, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Компания опубликовала финансовые результаты за 1К24. EBITDA "Акрона" снизилась на 48% г/г на фоне действия экспортной пошлины (4 млрд руб.), роста себестоимости и расходов на логистику. Показатель "Чистый долг/EBITDA" увеличился до 1,2х (против 0,4x на конец 2023 года) после выкупа 30% в Талицком калийном проекте", - отмечают эксперты.

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