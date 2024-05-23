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23 мая 2024 года 09:12
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Акрона
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "Акрона", эмитент остается одним из самых дорогих производителей удобрений с мультипликатором EV/EBITDA 2024 равным 12х, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала. "Компания опубликовала финансовые результаты за 1К24. EBITDA "Акрона" снизилась на 48% г/г на фоне действия экспортной пошлины (4 млрд руб.), роста себестоимости и расходов на логистику. Показатель "Чистый долг/EBITDA" увеличился до 1,2х (против 0,4x на конец 2023 года) после выкупа 30% в Талицком калийном проекте", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКРОН-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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