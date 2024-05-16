"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 51 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "ОК Русал" с целью 51 рубль за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,38%, стоп-приказ: 41,34 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Фундаментальным фактором роста является соотношение рыночной и балансовой стоимости компании ниже 0,7, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки пробили уровень сопротивления апреля 2024 года (44 руб.), сформировав сигнал к потенциальному продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 41,34 руб. риск на портфель составит 0,45%", - указывают в "Финаме".

"РусАл" - ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. Для выпуска более 90% алюминия компании используется электроэнергия из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.