"Финам" понизил рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "продавать", обыкновенных акций - до "держать"

"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с "держать" до "продавать", обыкновенных акций - с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы понижаем рейтинг "префов" "Сургутнефтегаза" до "продавать" и сохраняем целевую цену на уровне 51,1 руб. на апрель 2025 года, что соответствует потенциалу снижения на 24,9%, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - С учетом дивидендов за 2023 год (после налогов) потенциал снижения составляет 15,3%. Дивиденд на привилегированную акцию по итогам 2023 года в точности совпал с ожиданиями рынка - 12,3 руб. на акцию. Доходность выплаты составит 16,8%. При этом отметим, что о высоких дивидендах на привилегированную акцию "Сургутнефтегаза" было известно еще в середине прошлого года, а выплаты за 2024 год практически гарантированно будут меньше. На этом фоне мы считаем рост акций избыточным и ожидаем коррекции после дивидендной отсечки 18 июля".

Аналитики "Финама" также понижают рейтинг обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" до "держать" и сохраняют целевую цену на уровне 37,2 руб., что соответствует потенциалу роста на 8,5% с текущих уровней. С учетом дивидендов за 2023 год TSR составляет 10,6%. "В моменте обыкновенные акции нефтяника достигали нашей целевой цены на фоне сокращения рекордного дисконта по отношению к размеру кубышки, - подчеркивает Кауфман. - В то же время на фоне отсутствия планов по использованию кубышки дальнейший апсайд в обыкновенных акциях выглядит ограниченным".

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