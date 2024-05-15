Акции М.Видео пока по-прежнему неинтересны для покупок - ПСБ

Акции "М.Видео" пока по-прежнему неинтересны для инвестиций, говорится в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Эмитент представил операционные результаты за первый квартал текущего года. Результаты неплохие за счет открытия пятнадцати новых магазинов компактного формата, охват географии - от Москвы до Владивостока. Также компания работала над расширением ассортимента, а восстанавливающийся спрос населения на бытовую технику и электронику дополнительно поддержал результаты. Важно отметить, что рост показателей происходит от очень низкой базы, а если сравнивать с 1К21 и 2022 гг., то результат заметно слабее. Положительным считаем комментарий менеджмента о снижении долговой нагрузки. Это ключевая задача для ритейлера на ближайшее время", - указывает аналитик.

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