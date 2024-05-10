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10 мая 2024 года 15:29
Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5200-5250п в пятницу - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5200-5250 пунктов в течение пятничной торговой сессии, считает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "День вряд ли принесет какие-либо сюрпризы для инвесторов и, вероятно, пройдет в спокойном ключе. Баланс рисков положительный. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5200-5250 пунктов. Дополнительный оптимизм вселяет положительная динамика ценных бумаг на мировых биржевых площадках: китайские акции растут третью неделю подряд, британские акции обновляют исторические максимумы после сильных данных о ВВП в первом квартале, - указывает эксперт в обзоре. - Наиболее важным индикатором, способным вызвать некоторое повышение волатильности, станет опрос Мичиганского университета. Он поможет оценить ожидания потребителей по инфляции, которые в последние месяцы были относительно стабильными, несмотря на ценовые сюрпризы в первом квартале. Если стабильность в данных сохранится, это поддержит настрой инвесторов". "Техническая картина по индексу S&P 500 указывает на инициативу покупателей. Видим склонность к восходящему движению в последние сессии. Для обновления исторического максимума теперь требуется рост всего на 1% от текущего уровня. Перед этим рынку может потребоваться коррекция или консолидация. Ближайшая поддержка располагается в области 50-дневной средней", - отмечает Кононов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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