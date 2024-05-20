"Финам" присвоил рейтинг "держать" для акций Southern с прогнозной ценой $83,5

"Финам" присвоил рейтинг "держать" для акций Southern Co. с прогнозной стоимостью на уровне $83,5 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова.

"За последний месяц акции эмитента выросли в стоимости более чем на 14% и стали одними из лидеров в коммунальном секторе США. Данный рост вполне оправдан: компания наконец завершила долгосрочный и проблематичный проект по расширению АЭС Vogtle, продемонстрировала сильные результаты в 1К24, а также продолжает стабильно увеличивать дивидендные выплаты. В условиях роста интереса инвесторов к защитным историям бумаги Southern стали одними из самых привлекательных в отрасли. Тем не менее, по нашим оценкам, на фоне недавнего ралли потенциал дальнейшего роста акций Southern ограничен", - пишет эксперт.

Southern Co. - один из крупнейших в США коммунальных холдингов, оказывающий услуги по обеспечению потребителей электроэнергией и газом. Компания обслуживает более 9 млн клиентов на территории шести южных штатов.

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