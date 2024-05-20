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20 мая 2024 года 18:47
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Applied Materials до $225
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Applied Materials с $210 до $225 за бумагу, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева. "Applied Materials представила хорошие результаты за второй квартал 2024 финансового года, дала гайденс на этот квартал немного лучше прогнозов, - отмечает эксперт. - Также были повышены среднесрочные ожидания доходов по отдельным сегментам полупроводникового оборудования, в частности по упаковке чипов HBM-памяти, производству транзисторов по типу замкнутого затвора (GAA). Мы оцениваем квартальный отчет Applied Materials умеренно положительно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-APPLIED/MATERIALS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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