Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Applied Materials до $225

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Applied Materials с $210 до $225 за бумагу, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева.

"Applied Materials представила хорошие результаты за второй квартал 2024 финансового года, дала гайденс на этот квартал немного лучше прогнозов, - отмечает эксперт. - Также были повышены среднесрочные ожидания доходов по отдельным сегментам полупроводникового оборудования, в частности по упаковке чипов HBM-памяти, производству транзисторов по типу замкнутого затвора (GAA). Мы оцениваем квартальный отчет Applied Materials умеренно положительно".

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